Американская киностудия A24 приостановила прокат своих фильмов в России

Американская киностудия А24 приостановила прокат своих картин на территории России, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика». Отмечается, что последним фильмом студии в российском прокате стала научно-фантастическая чёрная комедия «Всё везде и сразу», премьера которой состоялась 7 апреля.

Компания А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, которые приостановили прокат своих фильмов на территории России, — сказано в публикации.

Автор материала отметил, что компания-дистрибьютор «Вольга» смогла осуществить прокат благодаря тому, что ранее выкупила все права на фильм. В случае расторжения контракта американской кинокомпании пришлось выплатить крупную неустойку.

Американский актёр Уилл Смит принёс свои извинения ведущему церемонии «Оскара» комику Крису Року, а также организаторам мероприятия за своё поведение. Накануне артист вышел на сцену и ударил Рока после шутки про его жену Джейду Пинкетт-Смит. Подписчики поддержали артиста и отметили, что в мире нет идеальных людей. Несмотря на это киноакадемия США на семь лет отстранила актёра от участия в мероприятиях организации.