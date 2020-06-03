Александр Невский снял фильм с дочерью Жан-Клода Ван Дамма

Российский актёр и продюсер Александр Невский завершил работу над проектом «Тёмные мечты» (In Dreams), режиссёром которого выступил Матиас Молтрасио. Главную роль исполнила Бьянка Ван Дамм, дочь известного бельгийца Жан-Клода Ван Дамма.
Съёмки проходили в конце 2019 года в Доминиканской Республике и были завершены до введения запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса,
Премьера фильма запланирована на осень 2020 года.
Как писал NEWS.ru, российский артист Алексей Воробьёв принял участие в актёрском составе сериала «Космические войска», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.
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