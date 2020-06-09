Актёра из сериала «Флэш» уволили за старые оскобительные твиты

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Американского актёра Хартли Сойера уволили из сериала «Флэш» за старые публикации в социальной сети Twitter. В его твитах содержались шутки на тему сексизма и расизма.

Сойер удалил свой аккаунт, однако пользователям соцсети удалось сохранить скриншоты его записей. Большинство постов он сделал в период с 2012 по 2014 год. Публикациям посвятили целый тред.

a collection of @HartleySawyer 's misogynistic, racist, fatphobic, etc. tweets (sorry if there's duplicates) pic.twitter.com/Kv0afDbiP1 — steph // not affiliated with The CW (@themirrorin6x17) May 30, 2020

Среди его твитов: «Если бы у меня была жена, я бы сегодня ночью всю дурь из нее выбил», «Сегодня на прослушивании я наслаждался тайным подглядыванием за голой женщиной», «Самое грустное в суицидниках то, что они никогда больше не смогут послушать Дэвида Боуи».

В своём Instagram Сойер успел опубликовать извинения текст с извнинениями, но продюсеры заявили, что работу ему не вернут, сообщает The Hollywood Reporter.

Мы не допускаем уничижительных замечаний в адрес людей любых рас, этнических принадлежностей, национальностей, гендера или сексуальной ориентации, — говорится в заявлении телеканала The CW и продюсеров компании Warner Bros. TV.

Как писал NEWS.ru, австралийская актриса Руби Роуз, исполнившая заглавную роль в сериале «Бэтвумен», внезапно покинула проект после выхода первого сезона. Она не дала разъяснений по поводу случившегося, однако позже выяснилось, что актриса ушла из телепроекта, потому что была не готова столько времени проводить на площадке, из-за чего у неё начались конфликты с командой.