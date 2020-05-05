Актёр из «Зулейхи» опубликовал фото с банкета по случаю окончания съёмок

https://static.news.ru/photo/80361b50-8ecc-11ea-b78e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Морозов Фото: evgenymorozov/instagram.com

Евгений Морозов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Зулейха открывает глаза», поделился в Instagram редким фото, сделанным около года назад на банкете по случаю окончания съёмок сериала.

На снимке кроме самого Морозова запечатлены режиссёр Егор Анашкин и сыгравшая Зулейху Чулпан Хаматова. Мужчины держат в руках бокалы. Все герои фото выглядят довольно сдержанно, не выказывая особой радости.

Один из подписчиков спросил Морозова, могла ли съёмочная группа рассчитывать на тот резонанс, который вызвал сериал после выхода на экраны.

Нет, не могли и не представляли, — ответил актёр.

Ранее актёр Сергей Маковецкий публично ответил критикам сериала, которые утверждают, что «Зулейха открывает глаза» оскорбляет чувства верующих. Как передавал NEWS.ru, Маковецкий отметил, что «это всего лишь кино», а также заявил, что чувства истинно верующих оскорбить нельзя.