Кино

Актёр из «Кошмара на улице Вязов» умер от пневмонии

09:41, 26 июля 2020 257
«Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар Уэса Крэйвена» «Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар Уэса Крэйвена» Фото: New Line Cinema

Американский актёр Джон Сэксон умер в американском штате Теннеси в возрасте 83 лет после долгой болезни, сообщила его вдова Глория.

Сэксон сыграл множество ролей в кино. Съёмки в фильме «Аппалуза» принесли ему «Золотой глобус». Российскому зрителю актёр известен по роли полицейского Дональда Томпсона в нескольких частях «Кошмара на улице Вязов» и роли агента ФБР Стэнли Чейза в «От заката до рассвета».

Актёр был женат трижды, у него остался сын, передаёт Hollywood Reporter.

Как писал NEWS.ru ранее, умер первый ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Реджис Филбин.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях