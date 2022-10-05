Актер Кукушкин уехал из России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Кукушкин

Актер театра и кино, один из ведущих артистов «Гоголь-центра» Никита Кукушкин уехал из России, сообщает Telegram-канал Baza. Его заметили в аэропорту Тбилиси, однако он отказался общаться с журналистами.

Российский актер Никита Кукушкин уехал из России. Его заметили в аэропорту Тбилиси. Почему Кукушкин решил покинуть страну — неизвестно. Артист не ответил на вопросы Baza, — говорится в сообщении.

Кукушкин снялся в таких известных фильмах и сериалах, как «Карамора», «Капитан Волконогов бежал», «Колл-центр», «Притяжение», «Метод», «Класс коррекции» и «Околофутбола».

Ранее стало известно, что автор «Первой научной истории войны 1812 года» историк Евгений Понасенков (внесен в список СМИ, исполняющих функции иноагента) покинул Россию. Маэстро, как его называют в Сети, заметили в одном из столичных аэропортов во время регистрации на рейс до Стамбула.

До этого сообщалось, что певица Алла Пугачева улетела из России, предположительно, в Израиль, не взяв обратный билет. Артистка покинула страну вместе с детьми.