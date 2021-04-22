Олигарх Фридман пытался получить «золотой паспорт» Мальты

https://static.news.ru/photo/eae1b2e0-a364-11eb-a2d1-96000091f725_660.jpg Михаил Фридман Фото: Михаил Фридман/facebook.com

Основной владелец «Альфа-Групп», российский миллиардер Михаил Фридман в 2014 году подал заявление на участие в программе получения мальтийского гражданства за инвестиции. Об этом стало известно в результате утечки документов консалтинговой компании Henley & Partners, специализирующейся на помощи в получении второго гражданства. Расследование на основе этих данных провёл Фонд имени Дафне Каруаны Галиции.

В сопроводительном письме Фридман указал, что намерен провести время на Мальте со своей семьёй во время отпуска и надеется вывести существующие банковские отношения с мальтийскими финансовыми учреждениями на продвинутый уровень, — говорится в расследовании.

В том же году было подано заявление на получение мальтийского гражданства для двух детей Фридмана и их матери.

В апреле 2014 года Фридман должен был встретиться с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом, однако встреча оказалась «коротким визитом вежливости» и получение бизнесменом мальтийского гражданства на ней не обсуждалось. Спустя два года Фридман отозвал своё заявление. При этом глава мальтийской правительственной структуры, курирующей программу инвестиционного гражданства, Джонатан Кардона сообщил, что это дело и так «шло к отказу».

Представитель Фридмана позже уточнил, что миллиардер отказался от идеи мальтийского гражданства, поскольку уже получил израильское.

Чтобы получить гражданство Мальты, достаточно внести €650 тысяч в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тысяч (продать её после этого можно только через пять лет), арендовать жильё не менее чем на пять лет по ставке от €16 тысяч в год или вложить в государственные ценные бумаги от €150 тысяч. Обладатель мальтийского гражданства может свободно передвигаться по территории Евросоюза.

Ранее сообщалось, что законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов, упрощающих получение вида на жительство в России, намерены вынести на рассмотрение правительства. В случае принятия этого законопроекта иностранные инвесторы получат те же базовые права, что и жители страны, они смогут свободно передвигаться по России, открывать своё дело, выезжать и возвращаться, получать соцуслуги.

Власти РФ намерены стимулировать частных инвесторов и поддерживать создание новых рабочих мест в стране. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию.