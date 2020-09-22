Жириновский призвал закрыть рестораны и бары из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/9f3ae5c0-fcd7-11ea-aca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил закрыть в стране все бары и рестораны, потому что их посещает много молодёжи, тем самым увеличивается риск распространения коронавирусной инфекции.

Идёт увеличение числа заболевших среди молодёжи. Всё закрыть — бары, рестораны, дискотеки, флешмобы, всякие общественные мероприятия, — цитирует РИА Новости политика.

По его словам, в вузы ходить можно, но необходимо садиться друг от друга на расстоянии двух метров и находиться в одном помещении не по восемь часов, а по два-три.

Ранее в Минздраве РФ назвали ожидаемой ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в России. Как заявил главный внештатный инфекционист ведомства Владимир Чуланов, сейчас активный рост заражений коронавирусной инфекцией наблюдается в восьми регионах страны. По его словам, рост числа новых случаев заболеваемости был ожидаем, поскольку в сентябре начали формироваться новые коллективы школьников и студентов, многие вернулись из отпусков. В результате такое увеличение числа социальных контактов вызвало «некое нарастание заболеваемости».

За последние сутки медики выявили 6215 новых случаев COVID-19 в РФ в 83 регионах. Из них 1559 человек (23,5%) переносят недуг без клинических симптомов. За всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ зарегистрировали 1 115 810 заражённых в 85 субъектах. Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ от COVID-19 умерли 160 пациентов. Общее число жертв достигло 19 649 человек. Также за последние сутки в РФ выздоровели 5976 граждан (всего — 917 949), писал NEWS.ru.