Японский автопроизводитель Infiniti уходит с российского рынка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японский автопроизводитель Infiniti сообщил на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» об уходе с российского рынка. При этом в компании отметили, что рассчитывают на возвращение, добавив в заявление японское выражение, которое переводится как «Удачно сходить и вернуться вновь».

Мы в INFINITI с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее и что вы нам ответите на японском: 行ってらっしゃい или itterasshai, что переводится как «Удачно сходить и вернуться вновь», — говорится в сообщении.

Компания заявила, что несмотря на уход из России продолжит оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей в рамках условий гарантии.

9 марта компания решила временно приостановить поставки новых автомобилей в Россию. На тот момент дилеры обладали достаточным запасом автомобилей. По данным АЕБ, в феврале Infinity продала в России 262 автомобиля. Это на 46% больше показателей за аналогичный период в прошлом году.

Ранее исполнительный вице-президент Kia У-Чон Чу заявил, что компания может остановить продажи автомобилей в России и оставить только их техобслуживание. По словам топ-менеджера, в России в 2023 году может усилиться неопределенность, а автомобильный рынок может «на время полностью остановиться».