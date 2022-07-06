Встал крупнейший в России свинцовый завод Крупнейший в России свинцовый завод «Фрегат» остановил работу из-за прекращения экспорта

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Подмосковное предприятие «Фрегат» по производству вторичного свинца приостановило работу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании. Они уточнили, что Минпромторг до сих пор не выдал заводу лицензию на экспорт продукции, а спрос на внутреннем рынке крайне низкий. Отмечается, что за пять месяцев 2022 года площадка выпустила около 17,5 тыс. тонн свинца.

Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта, — сообщили представители завода.

Издание напомнило, что «Фрегат» ежегодно выпускает до 40 тыс. тонн продукции, а это около четверти всего объема производства в РФ. Среднесписочная численность сотрудников предприятия — 227 человек. В настоящее время они получают две трети оклада.

Ранее стало известно, что производство мотоциклов «Урал» может остановиться на длительное время. Предприятие использует немецкую резину, итальянские обода, литье из Тайваня, амортизаторы SACHS и генераторы Denso, а в России аналогов нет.

Накануне компания Volkswagen объявила о скорой ликвидации завода в Нижнем Новгороде. Причина решения — сокращение поставок автокомпонентов в Россию.