Врачи нашли антитела к COVID-19 у главы Crocus Group до эпидемии в России

https://static.news.ru/photo/82f7a884-a70b-11ea-88e2-fa163e074e61_660.jpg Араз Агаларов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Crocus Group Араз Агаларов сдал тест на антитела в то время, когда в России выявили самые первые случая коронавирусной инфекции. При этом анализ показал положительный результат, рассказал бизнесмен.

По его словам, результаты теста его удивили.

Это было в самом начале, тогда ещё в стране никакой эпидемии не было. Я взял все анализы — мазки показали, что я не болен, но что у меня есть антитела, — сообщил Агаларов в интервью телеканалу «360».

Он не исключил, что результат теста мог оказаться ошибочным. Однако отметил, что пока не болел COVID-19.

Когда ситуация в стране стала обостряться, на объектах Агаларова находились 8,5 тысячи рабочих. Для них закупили лекарства для поднятия иммунитета и антибиотики. Сначала людей закрыли на карантин в общежитиях, однако потом разрешили короткие прогулки. Это помогло избежать локальной эпидемии, считает бизнесмен.

Тогда бизнесмен решил внести свой вклад в борьбу с пандемией.

12 мая первых пациентов принял временный госпиталь, который разместился в выставочном центре «Крокус Экспо», принадлежащем предпринимателю. Помогать больным вызвались более тысячи медработников. Полностью оснащённое всем необходимым «полевое» медучреждение рассчитано на лечение 1040 пациентов одновременно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Араз Агаларов сообщил, что общая стоимость затрат на работы по организации госпиталя превысила 900 млн рублей.