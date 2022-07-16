В Минпромторге рассказали о будущем IKEA и Zara в России Минпромторг: IKEA не подтвердила продажу точек в России, а Zara — свое возвращение

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Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA не подтвердила Минпромторгу планы по продаже торговых точек в России, сообщил ТАСС замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он подчеркнул, что на эту тем пока рано говорить.

Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать (торговые точки в РФ. — NEWS.ru), поэтому рано что-то говорить на эту тему, — сказал Евтухов.

Замминистра также рассказал о судьбе торговой сети Zara на российском рынке. По его словам, бренд не заявлял о желании вернуться в страну, однако ограничений для этого Минпромторг не вводил.

Информации по возвращению Zara у нас нет. <...> При этом мы не делаем ограничений. Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде: и китайские, и индийские производители, и турецкие, — заявил замминистра.

Евтухов подчеркнул, что в настоящее время Минпромторг больше сосредоточен на судьбе российских производителей. Им хотят помочь «активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие». Тем не менее, ранее Евтухов отмечал, что в ведомстве надеются на возвращение холдинга.

Ранее стали известны сроки открытия в России Zara и Massimo Dutti. Брокер торговой недвижимости рассказал, что компания Inditex попросила собственников ТЦ продлить договоры аренды на специальных условиях до конца года, а в некоторых случаях — до 1 марта 2023 года.