Три месяца свободы: подводные камни банкротства

Через две недели истекает срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве предприятий в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях. Но Минэкономразвития предлагает его продлить на три месяца. Кто выиграет в данной ситуации? NEWS.ru ищет ответ.

Проект постановления о продлении моратория Минэкономразвития внесло в правительство 23 сентября, сообщил «Интерфакс». Он касается не каждого банкротства — приостанавливается возбуждение дел, инициированных только кредиторами, а не контролирующими органами.

Дмитрий Кваша, управляющий партнёр юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры», считает, что компаний, которые не задолжали никому, кроме налоговой службы, у нас в стране очень мало.

Инициаторами банкротных дел контролирующие органы становятся в редких случаях, не более шести-семи процентов. В остальных случаях на банкротство подают кредиторы — коммерческие организации. Дмитрий Кваша управляющий партнёр юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры» управляющий партнёр юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры»

Напоминаем, что период моратория на банкротства компаний и ИП из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, действует с 6 апреля по 6 октября 2020 года. Он касается также системообразующих и стратегических предприятий. Правительство приняло такое решение в качестве одной из основных антикризисных мер.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если мораторий не продлят, то могут быть массовые банкротства, считает Алексей Порошин, генеральный директор АНО «Информационно-консультационный центр финансово-кредитной поддержки».

Наш анализ показал: большинство бизнесменов считают, что одну пятую часть всех компаний их отрасли ждут банкротства. Многие компании ещё не оправились от пандемии первой волны, находятся в предбанкротном состоянии, и именно сейчас необходима долгосрочная стратегия поддержки малого и среднего предпринимательства. Алексей Порошин генеральный директор АНО «Информационно-консультационный центр финансово-кредитной поддержки» генеральный директор АНО «Информационно-консультационный центр финансово-кредитной поддержки»

Воспользоваться правом отсрочки моратория могут 1,29 млн российских компаний.

Правительство видит, что ситуация в экономике не улучшается, а только ухудшается, денег у бизнеса не прибавляется, долги только увеличиваются, в связи с этим вполне логично мораторий продлить, — считает Дмитрий Кваша.

Реальных банкротов в бизнесе, особенно в малом и среднем, больше, чем говорят официальные цифры. Часто кредиторы отказываются инициировать процедуру банкротства. Как объясняет Кваша, когда одна коммерческая организация надумает обанкротить другую, она понесёт немалые расходы на оплату работы арбитражного управляющего, который будет вести все процедуры.

А какие бонусы при этом будут, предсказать сложно. Поэтому прежде чем ввязаться в эту процедуру, компании изучают всю подноготную должников и выясняют, стоит ли овчинка выделки, — отметил он.

Введение упрощённой процедуры банкротства, по мнению Алексея Порошина, маловероятно.

Простых банкротных дел не бывает. Это не формальная юридическая процедура, а настоящая борьба.

К моменту, когда компания объявляет себя банкротом, у неё де-юре ничего нет. Но если у кредитора сильная команда экономической разведки, то есть шанс узнать, в какие подконтрольные компании эти деньги выведены и на что потрачены, — объясняет управляющий партнёр юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры».

Впрочем, быть банкротом не всегда плохо. Иногда это становится лазейкой для обогащения, полагает Кваша.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если компания брала кредит в банке, а потом вывела эти средства в другую подконтрольную фирму и после этого другие кредиторы компанию забанкротили — всё, банку она ничего не должна. У банка эти средства идут на списание как невозвратные, а банкрот спокойно пользуется кредитными деньгами, — рассказывает Кваша.

Тем не менее у частного бизнеса появился ещё один шанс удержаться на плаву. Алексей Порошин прогнозирует снижение уровня продаж малого и среднего бизнеса, поскольку влияние пандемии не закончилось.

Нужно продлевать текущий мораторий минимум ещё на полгода, а лучше на один год. Малому и среднему бизнесу сейчас особенно нужна поддержка, — считает Порошин.

Восстановление экономики от последствий пандемии продлится ещё долго, и COVID-мораторий не единственная мера, которая для этого требуется.