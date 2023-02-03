Стало известно, кто может занять место ректора РАНХиГС «Газпром» опубликовал список кандидатов в совет директоров

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Ректор СПБГЭУ Игорь Максимцев

Ректор СПБГЭУ Игорь Максимцев может заменить экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау в новом составе совета директоров «Газпрома», говорится в сообщении холдинга. Всего в списке кандидатов одиннадцать человек. Общее годовое собрание состоится 30 июня.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 5 июня 2023 года. Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», — говорится в сообщении компании.

Кроме Максимцева в списке кандидатов значатся Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Алексей Миллер, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа, Николай Шульгинов.

О том, что Владимир Мау покинет совет директоров, стало известно 26 января. Тогда премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кандидатах в новый совет директоров «Газпрома», откуда пропало имя ректора.

В июне 2022 года Владимир Мау стал фигурантом «дела Раковой» о коррупции при реализации национального проекта в сфере образования. В его рабочем кабинете прошли обыски, а сам ректор был отправлен под домашний арест. В начале августа его отпустили под подписку о невыезде. Мау обвиняется в хищении у вуза 21 млн рублей на фиктивном трудоустройстве.