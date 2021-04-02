На российском грибном рынке лидирует компания Александра Удодова и Олега Логвинова

По итогам 2020 года в России было выращено более 100 тысяч тонн свежих шампиньонов, в Германии — 81 тысяча. Ещё пять-шесть лет назад такой успех трудно было представить, ведь на российском рынке господствовали импортные грибы. Ситуация начала меняться после 2014 года, когда государством были введены меры поддержки для отечественного производства и ограничения на поставки грибов из ряда стран.

Уже через несколько лет благодаря инвестициям в эту сферу отечественные грибоводы смогли быстро и существенно увеличить урожайность российских шампиньонов. Лидерство на быстрорастущем российском рынке удерживает курская «Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова, которая вырастила первый урожай в 2017 году.

Грибной бум продолжается

Германия занимается искусственным выращиванием шампиньонов с XIX века, и потребление грибов в этой стране на душу населения одно из самых высоких в Европе — 3,2 кг на человека в год. Для сравнения, в России этот показатель сейчас составляет 833 грамма. В нашей стране первые теплицы для выращивания шампиньонов появились ещё в XIX веке, в советское время их количество увеличилось до 500, но после распада Союза они не смогли конкурировать с импортом. До 2014 года основным поставщиком грибов на российский рынок была Польша, на её долю приходилось 90% поставок.

После введения ограничительных мер на импорт шампиньонов из Европы, объёмы импортных поставок значительно сократились. В 2013 году общий ввоз шампиньонов на территорию России, по данным ФТС, составил более 64 тысяч тонн, за несколько лет он сократился почти втрое, и в 2017 году наша страна импортировала всего 22 тысяч тонн этих грибов.

Соответственно, на рынке появилась огромная незаполненная ниша, чем и воспользовался российский бизнес, который инвестирует в эту сферу и создает современные тепличные комплексы по выращиванию шампиньонов. Наиболее серьёзный рывок в отечественном производстве шампиньонов был совершён в 2017 году, когда был осуществлен запуск трёх больших агропредприятий — курская «Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова, кубанский «Русский гриб» и тепличный комплекс «Зеленая линия» ритейлера «Магнит». Новые производства росли как грибы после дождя, и в 2018 году объём российских шампиньонов превысил импорт почти в два раза — 49,2 тысячи тонн против 24,8. Огромный успех, учитывая, что за два года до этого всё было ровно наоборот: импорт грибов в два с половиной раза превышал объём собственной продукции.

За прошедшие годы российские производители шампиньонов почти в 14 раз увеличили урожайность — с 7,4 тысячи тонн в 2014 году до более 100 тысяч тонн по итогам прошлого года. В той же Германии за это время производство грибов выросло примерно на треть, с 64 тысяч тонн в 2014 году до 81 тысячи в 2020 году.

На сегодняшний день основными производителями шампиньонов в России являются компании «Русский гриб», «Кашира», «Зеленая линия», «Тандер», «Агрогриб» и «Грибная радуга». Компания бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова лидирует по объёмам производства и выращивает примерно пятую часть отечественных шампиньонов. Российский грибной бум не смогли остановить даже трудности, связанные с пандемией. В прошлом году Россия нарастила производство шампиньонов почти в полтора раза и вырастила более 100 тысяч тонн этих грибов. Ещё одна положительная тенденция — увеличение экспорта российских шампиньонов почти в 3 раза по итогам прошлого года.

На открытии третьей производственной очереди «Грибной радуги» Пресс-служба «Грибной радуги»

Эксперты согласны с тем, что нашему грибному рынку есть, куда расти. Пока мы сильно отстаём от Европы по уровню потребления шампиньонов на душу населения, популярность этого продукта у нас только набирает обороты. Этому во многом способствует тренд на здоровой образ жизни, интерес к вегетарианству, питательные и вкусовые качества шампиньонов. Это самый популярный гриб у нас в стране, доля его потребления среди всех грибов составляет более 70%.

Если представить что мы будем потреблять эти грибы, как среднестатистические европейцы, потенциальная ёмкость отечественного рынка составит, по оценкам маркетингового исследовательского агентства «Гидмаркет», более полумиллиона тонн в год. Это хорошая новость. С ростом производства усиливается конкуренция, а значит, грибы станут ещё вкуснее и дешевле.

Из стартапа в лидеры

Одним из первых крупных предприятий по выращиванию шампиньонов стала «Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова. Там, где сейчас стоят производственные корпуса, в получасе езды от Курска, в 2016 году было продуваемое ветрами поле. Изначально партнёры выбрали верную стратегию: обеспечили независимость от импорта и сторонних поставщиков необходимых компонентов для выращивания шампиньонов как компост и покровная почва.

«В России тогда никто не производил компост, никто не производил покровную почву, — рассказывает Олег Логвинов. — А если производили, то это была не покровная почва, а просто торф. Поэтому, когда мы пришли на рынок, мы сами начали производить для себя компост, а через год мы пришли к тому, что нам надо самим производить покровную почву, которая занимает примерно 15% в себестоимости продукции».

Производство своего компоста стало одним из факторов успеха компании Удодова и Логвинова Пресс-служба «Грибной радуги»

В результате было создано производство полного цикла. Организовано оно по голландской технологии, которую используют ведущие производители шампиньонов. Компост производят из соломы, которую заготавливают летом, чтобы превратить это сырьё в питательную среду для грибов, солому обрабатывают жидкими удобрениями в несколько этапов. Затем по закрытому конвейерному тоннелю она поступает на производство. Там её очищают от ненужных микроорганизмов, которые могут помешать росту грибов, а затем соединяют с мицелием.

Мицелий — это зерна ячменя, покрытые спорами шампиньонов — грибница в зачаточном состоянии. В специальном тоннеле мицелий прорастает. После этого его соединяют с покровной почвой или, как ее называют грибники, покровкой. Это очищенный торф с добавления известняка. Мощность собственного покровного производства компании Удодова и Логвинова позволяет удовлетворить потребности всех производителей грибов в России.

Зачем нужна покровка? Она, как губка, удерживает воду. Выращивание грибов начинается в специальных камерах с соединения покровной почвы и компоста, внутри которого уже пустил тончайшие корни мицелий. Их укладывают друг на друга. Снизу — компост, сверху — покровка. Это похоже на сэндвич. В таком виде эти «сэндвичи» с помощью протяжной ткани помещаются на стеллажи. Мицелий начинает активно расти. Полив идёт регулярно, температура контролируется.

Потом грибы собирают сборщики. Полный цикл производства — почти 2,5 месяца. На всех этапах используется автоматизация, контроль за процессом осуществляет специальная лаборатория, также компания производит собственную упаковку для шампиньонов. Грибы перед отправкой на полки магазинов подвергают шоковому охлаждению — так они доставляются свежими на расстояния в тысячи километров.

Уже через год после запуска компания Александра Удодова и Олега Логвинова стала одним из российских лидеров по производству шампиньонов. «Грибная радуга» растёт на динамичном и очень конкурентном рынке. В 2017 году курский агрокомплекс вырастил 1,7 тысячи тонн шампиньонов, в 2018-м — 6,7 тысячи тонн, в 2019-м — 13, 76 тысячи тонн, в 2020-м —20,22 тысячи тонн.

Грибная компания Александра Удодова и Олега Логвинова планирует расти «вширь и вглубь» Пресс-служба «Грибной радуги»

На вопрос, в чём секрет успеха проекта, Олег Логвинов уверенно отвечает — в грамотной стратегии и людях. Своих специалистов в области грибоводства в нашей стране было немного, поэтому на предприятии наладили обучение основам профессии. О кадрах заботятся, инициативных и способных продвигают, средняя зарплата на предприятии в прошлом году составила 44 тысячи рублей, это один из лучших показателей в Курской области.

С вводом в эксплуатацию четвёртой производственной очереди, которая сейчас работает в тестовом режиме, компания Удодова и Логвинова сможет производить до 30 тысяч тонн шампиньонов ежегодно. И это не предел.

«Я думаю, мы будем расширяться как вширь, так и вглубь. Это будет и переработка, и дополнительный объём для рынка фрэш-потребления, потому что рынок всё равно будет расти, — комментирует Олег Логвинов. — На сегодня есть и идеи, и инструменты финансирования. При том темпе, который мы набрали, мы точно стоять на месте не будем».

В истории быстрого роста и успеха «Грибной радуги» и других производителей шампиньонов как в зеркале отражается российский грибной бум, который, будем надеяться, ещё далёк до своего завершения.