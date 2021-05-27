Российским компаниям предсказали уход с рынка ЕС

https://static.news.ru/photo/888633b2-beb9-11eb-9f68-96000091f725_660.jpg Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

С европейского рынка могут уйти многие российские компании из-за углеродного налога, который планируют с 2025 года взимать в Евросоюзе с зарубежных производителей товаров, не соблюдающих экологические нормы. К такому выводу пришли эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Специалисты, предсказавшие уход российским компаний с европейского рынка, объяснили, почему это произойдёт, сообщают «Ведомости».

Налог может послужить источником дискриминации внешних производителей и вызвать у них необоснованные траты. Совокупные дополнительные расходы российских компаний в таких условиях могут составить 160 млрд рублей в год — в виде необходимого к уплате налога или трат на модернизацию производственных мощностей, — говорится в отчёте ИПЕМ.

По мнению экспертов, введением нового налога Брюссель хочет улучшить экологическую обстановку в регионе и защитить собственных производителей, которые несут большие затраты на снижение вредных выбросов, в результате чего проигрывают конкуренцию.

В структуре российского экспорта в ЕС углеродоёмкие товары занимают наибольшую долю. Специалисты ИПЕМ не исключают, что некоторые российские компании потеряют конкурентоспособность из-за резко увеличенной себестоимости продукции и вынуждены будут покинуть европейский рынок.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва не одобряет введение различных углеродных налогов. По его словам, российские власти начали работать над созданием собственной методики учёта выбросов загрязняющих веществ. Чиновник отметил, что России нужно реализовать программы по энергосбережению в каждом секторе экономики.