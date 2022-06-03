Российский владелец «Макдоналдса» назвал даты их открытия по всей России Российский владелец «Макдоналдса» пообещал открыть их в России за два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все российские рестораны сети быстрого питания, ранее принадлежавшие компании «Макдоналдс» откроются в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса Александр Говор. По его словам, на сегодняшний день перезапуститься готовы 840 ресторанов, еще семь зарегистрированы в Московской области, но не готовы к открытию.

У нас план жёсткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети, — сказал Говор.

Он уточнил, что несколько ресторанов откроются в городах центральной России, ещё около 20 будут открыты до конца 2022 года. Кроме того, в ближайшие годы предполагается увеличить сеть до тысячи ресторанов по всей стране.

После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять сетью под новым брендом, среди вероятных названий которого — «Наше место», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».

Отмечается, что меню в ресторанах после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменится форма сотрудников и исчезнут любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — «БигМак» и «Биг Тейсти». В столице «Макдоналдс» откроется 12 июня.