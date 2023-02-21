Российский страховщик удвоил сборы в онлайне по корпоративному бизнесу

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Компания «Ингосстрах» продолжает быть одним из лидеров в сегменте онлайн-страхования корпоративного бизнеса. За 2022 год ее сборы в онлайне по линии B2B выросли почти в два раза в сравнении с 2021 годом и составили более 1 млрд рублей.

Отмечается, что наибольшим спросом в прошлом году пользовались продукты по страхованию грузов, страхованию ответственности и имущества юридических лиц — на них приходится почти 80% общего объема премии. Лидерами по росту онлайн-продаж кроме Москвы и Санкт-Петербурга стали Краснодар, Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург. Средний чек в 2022 году по онлайн-продуктам в целом составил порядка 18 тысяч рублей.

Директор департамента корпоративного бизнеса компании «Ингосстрах» Дмитрий Мелёхин заявил, что компания старается упростить процесс оформления полисов для клиентов, сделать его максимально удобным.

Мы являемся одним из лидеров в сегменте B2B по результатам продаж бизнес-продуктов в digital — и это не только благодаря тому, что в компании самая широкая линейка онлайн-продуктов на российском рынке, но и потому, что мы всегда стараемся упростить процесс оформления полисов для клиентов, сделать его максимально удобным, быстрым и простым. Мы всегда находимся в тесном контакте со страхователями и в этом году продолжим работу по запуску новых продуктов для бизнеса и корректировке продуктовой линейки, исходя из актуальных потребностей и запросов наших клиентов, — сказал он.

Сегодня на сайте компании доступно 13 онлайн-продуктов для малого и среднего бизнеса. Можно застраховать онлайн грузы, информационные риски, профессиональную ответственность, ответственность врачей и медицинских работников, оценщиков, имущественные риски и гражданскую ответственность. Например, запущен не имеющий аналогов на рынке, продукт «Ингобизнес», который предусматривает комплексное страхование имущественных рисков и ответственности юридических лиц.

В прошлом году линейку онлайн-продуктов пополнил обновленный продукт по страхованию ответственности врачей и медицинских работников, который минимизирует возможные последствия во время профессиональной деятельности специалиста.