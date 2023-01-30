РБК сообщил о продаже активов инвестбанка Goldman Sachs в России РБК: инвестбанк Goldman Sachs продал часть активов в России местным топ-менеджерам

Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look press

Goldman Sachs продал часть актив в России управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову и управляющему директору директору Goldman Sachs в России Антону Шрейдеру, передает РБК со ссылкой на источники на рынке инвестиций. Отмечается, что сделка был осуществлена в 2022 году.

Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом. После начала военной операции на Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, не считаясь с убытками, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что до февраля прошлого года Goldman Sachs объем инвестиций компании на российском рынке был крупнее, чем у Baring Vostok, при том, что банк инвестировал свои собственные средства, а не собирал различных инвесторов в фонды.

Согласно словам источника, основными активами Goldman Sachs в России являются доли в HeadHunter Group PLC (владелец HeadHunter), Cian PLC (владелец ЦИАН) и IXcellerate Limited (головная структура для оператора дата-центров в России).

Ранее американская компания — производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo — завершила сделку по продаже бизнеса в России. Обладателем российских предприятий SvetoCopy стал «ПАЛП Инвест», который занимается производством бумаги санитарно-гигиенического назначения в России. Бизнес был продан за $420 млн, однако после перевода валюты и уплаты комиссии за транзакции американская фирма получила $390 млн.