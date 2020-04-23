Разработчики «Цифрового прорыва» поддержат малый и средний бизнес России

https://static.news.ru/photo/ae2af092-8541-11ea-a40d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/leadersofdigital

Самое крупное сообщество разработчиков «Цифровой прорыв» заявило NEWS.ru о намерении оказать помощь малому и среднему бизнесу России.

Сообщество запускает приём кейсов от владельцев малого и среднего бизнеса, у которых есть потребность в поиске IT-решений. Для этого они могут заполнить анкету с техническим описанием проблемы, рассказом о проекте и обоснованием его социальной значимости на сайте «Цифровойпрорыв.рф».

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как рассказал гендиректор платформы Алексей Комиссаров, участники сообщества по-новому смогут посмотреть на текущие цифровые задачи бизнеса и предложить действительно актуальные решения.

Эксперты «Цифрового прорыва» обработают все входящие анкеты. Кейсы, прошедшие модерацию, будут размещены на сайте. Наиболее востребованные решения будут выбраны народным голосованием с 11 июня по 15 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы представили третий пакет антикризисных мер, куда вошли предложения по снижению налогов. Проект направлен на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину. Депутаты предлагают снизить НДС и налог на прибыль, а любому предприятию предоставить возможность запросить субсидии для зарплат сотрудникам. Ещё одной мерой поддержки могут стать тарифные каникулы.