Основатель Alibaba больше не самый богатый гражданин Китая

Пандемия коронавируса отразилась и на богатейших людях Китая. Рейтинг создателя одной из крупнейших торговых онлайн-площадок Alibaba Джека Ма резко упал, сообщил Forbes.
Теперь топовую строчку рейтинга издания
Эксперты отмечают, что такой рост ценных бумаг компании произошёл из-за вспышки коронавируса и последующей за ним пандемией. Дело в том, что ограничения привели к резкому увеличению спроса на игры. Теперь состояние Ма Хуатэна оценено Forbes в $43,3 млрд, что на $7,1 млрд больше, чем у Джека Ма.
Аналитики считают, что когда пандемия закончится, ситуация может сложиться наоборот. Ведь интерес людей снизится, и Tencent потеряет лидирующую позицию.
Ранее NEWS.ru писал, что основатель Alibaba пожертвует ВОЗ миллионы медицинских масок.
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