Основатель Alibaba больше не самый богатый гражданин Китая

https://static.news.ru/photo/7fb4bb9e-9612-11ea-8fd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Global Look Press

Пандемия коронавируса отразилась и на богатейших людях Китая. Рейтинг создателя одной из крупнейших торговых онлайн-площадок Alibaba Джека Ма резко упал, сообщил Forbes.

Теперь топовую строчку рейтинга издания занимает Ма Хуатэн. Он является создателем компании Tencent, которая разрабатывает онлайн-игры. В начале года её акции выросли на 14%, а прибыль от игровой части бизнеса подскочила на треть — до 31%.

Эксперты отмечают, что такой рост ценных бумаг компании произошёл из-за вспышки коронавируса и последующей за ним пандемией. Дело в том, что ограничения привели к резкому увеличению спроса на игры. Теперь состояние Ма Хуатэна оценено Forbes в $43,3 млрд, что на $7,1 млрд больше, чем у Джека Ма.

Аналитики считают, что когда пандемия закончится, ситуация может сложиться наоборот. Ведь интерес людей снизится, и Tencent потеряет лидирующую позицию.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель Alibaba пожертвует ВОЗ миллионы медицинских масок.