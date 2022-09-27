Nord Stream AG оценила разрушения на трех нитках «Северного потока» Nord Stream AG назвала беспрецедентными разрушения на трех нитках «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Разрушения, произошедшие на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», носят беспрецедентный характер, сообщили ТАСС в компании Nord Stream AG. По ее данным, сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер, — сказали представители оператора.

Ранее сообщалось, что на одной из ниток трубопровода «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

Впоследствии газета Tagesspiegel сообщила, что причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.