Недоступные коронакредиты: будет ли волна банкротств

Кто не успел, тот опоздал: кредиты по льготной ставке 2% предприниматели могут оформить только до 1 ноября 2020 года. Причём чем раньше заключён кредитный договор, тем больше сумма кредита. Соответствующее постановление правительства РФ было принято в мае 2020 года, его цель — поддержка бизнеса, пострадавшего от пандемии. Бизнесмены отреагировали моментально, большинство обратилось за кредитом уже в первые две недели июня. И здесь возникли сложности. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьеру Михаилу Мишустину. По его словам, в погоне за получением финансирования большинство предпринимателей не изучили условия льготного кредита.

А одно из главных — сохранение количества работников заёмщика не менее 80% от численности по состоянию на 1 июня 2020 года. Но в первые недели лета, когда основная часть предпринимателей пришла за кредитами, банкам были доступны данные по количеству работников только по апрель. А актуальные поступают в ПФР не сразу.

Поэтому возникшие расхождения привели к тому, что часть заёмщиков уже автоматически нарушила условия льготного кредитования. А значит, банк в соответствии с договором может изменить процент ставки. В пресс-службе бизнес-омбудсмена NEWS.ru сообщили, что к нему поступают обращения предпринимателей, которым банки вместо ожидаемых 2% начисляют ставку 15%.

В этой связи Борис Титов предложил срочно актуализировать данные о численности работников, размещённые на информационном сервисе ФНС по состоянию на 1 июня. И именно эту дату считать точкой отсчёта при определении фактической численности работников заёмщика.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей надеются, что правительство может дать соответствующее разъяснение или внести изменения в постановление от 16 мая 2020 года № 696, касающееся предоставления кредитов под 2%. Изменить следует дату определения фактической численности работников: 1 июня вместо 1 мая.

Ставка по кредиту всего 2%, естественно, привлекательна для предпринимателей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович сообщила NEWS.ru, что количество заявок на льготные кредиты продолжает расти.

Российские банки приняли от предпринимателей более 170 тысяч обращений, общая сумма заявок — более 500 млрд рублей. С 1 по 15 июня было выдано около 50 тысяч кредитов. Анастасия Алехнович руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене

Но насколько реально получить этот кредит? Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Титова, банки одобрили лишь 13% таких заявок.

В свою очередь директор центра «Банки и кредитная политика» Института экономики РАН Анатолий Бажан считает, что пандемия нанесла ущерб не только бизнесменам, но и самим банкам.

Банки не заинтересованы в кредитах, ставка по которым составляет 2%. Легко и безболезненно такие кредиты будут выдаваться только в том случае, если государство профинансирует их выплату. Банки тоже нуждаются в государственной поддержке. И хотя никаких инициатив и обращений на эту тему пока не было, проблема существует. Анатолий Бажан директор центра «Банки и кредитная политика» Института экономики РАН директор центра «Банки и кредитная политика» Института экономики РАН

В этой связи, отмечает он, невозможно заставить банк выдавать такие займы, когда уровень инфляции приближается к 4%.

Подробный механизм восстановления отчётной справедливости Борис Титов описал не только в письме Мишустину, но и у себя в Facebook. Он предложил внести изменения в постановление правительства, которым в данной ситуации пользуются банки. Иначе будут негативные последствия: массовое банкротство получателей кредитов.

Потенциальная поддержка может обернуться ударом, — пишет Титов.

Между тем сколько же заёмщиков оказались невольными нарушителями условий пандемического кредита? Анастасия Алехнович объясняет, что данных статистики по изменению численности сотрудников у компаний, получивших льготный кредит, нет, поэтому сказать о масштабах пока сложно.

Сейчас важно собрать данные и проанализировать ситуацию вместе с банками, чтобы предупредить и не допустить проблему, — считает она.

Есть ещё одна хорошая новость для бизнесменов. Правительство планирует снизить среднюю ставку по льготным кредитам для малого бизнеса с текущих 8,5% до не более чем 7% в 2021 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

Прогноз о волне банкротств выглядит преувеличением: если бизнес зависит только от одного кредита, то насколько он устойчив? С другой стороны, люди имеют право на льготный кредит, а значит, должны его получить, несмотря на искусственно создаваемые препятствия.