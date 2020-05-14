Началась распродажа имущества бизнесмена Мансимова

https://static.news.ru/photo/98cdf6b4-9616-11ea-ad5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: korabli.eu

В России выставили на торги имущество судоходной компании «Палмали каспийские морские проекты», принадлежавшей арестованному в Турции предпринимателю Мубаризу Мансимову. Балансовая стоимость всех лотов составляет 1,7 млрд рублей.

В частности, будет продана баржа «Юрий Кувыкин», спущенная на воду в 2013 году, а также мобильный гидравлический кран Liebherr.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, приём заявок на участие в торгах проводится до 16 мая.

«Палмали каспийские морские проекты» — «дочка» компании «Палмали», являвшейся крупным перевозчиком нефтепродуктов, в отношении которой запущена процедура банкротства. Она завершила 2018 год с крупными убытками — 443 млн рублей.

Убытки головной структуры за тот же период превысили 2,4 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области продлил на пять месяцев конкурсное производство в «Палмали каспийские морские проекты». Решение было мотивировано проведением мероприятий по выявлению имущества должника и формированием конкурсной массы.