«Атоммаш» изготовил элементы циркуляционного трубопровода для АЭС в КНР

Фото «Росатом»

На предприятии «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш») изготовлен комплект колен главного циркуляционного трубопровода для блока № 3 АЭС «Сюйдапу» (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

Отмечается, что всего изготовлено 12 колен трубопровода, масса одного изделия — 7 тонн, наружный диаметр — 995 мм. Производство состоит из трех этапов: овализации, штамповки и закалки. Сначала «холодные» заготовки прессуют в нужную форму, затем детали около двух часов находятся в печи при 870 градусах, а затем около часа при 1080 градусах. Далее специальный пресс при усилии в 6300 тонн загнул изделия на 90 градусов. После этого горячие изделия с помощью крана направляются в кессон, наполненный водой, где происходит штамповка деталей.

Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) предназначены для соединения основного оборудования первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. По ним циркулирует теплоноситель — вода с температурой 320 °C и давлением до 17,6 МПа. Трубопроводы относятся к первой категории сейсмостойкости и способны выдержать землетрясение в девять баллов. Общая протяженность трубопровода — более 160 метров.

Для блоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» Атоммаш изготовит два корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами, крышкой и верхним блоком и два комплекта парогенераторов.

АЭС «Сюйдапу» находится в китайской провинции Ляонин. Энергоблоки № 3 и № 4 относятся к проекту «АЭС-2006» и соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Ввод энергоблоков в эксплуатацию запланирован на 2027 и 2028 годы.