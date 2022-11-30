Мордашов рассказал, сколько потеряла «Северсталь» из-за санкций Бизнесмен Мордашов: «Северсталь» из-за санкций потеряла около $400 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Алексей Мордашов рассказал, что на фоне антироссийских санкций «Северсталь» потеряла примерно $400 млн, передает «Интерфакс». По его словам, речь идет об аресте счетов и складов компании на Западе. Как сказал председатель совета директоров «Северстали», вернуть средства сейчас практически невозможно — компания не увидит своих денег, пока ограничительные меры не будут сняты.

Мы все понимаем, сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, «Северсталь», потеряли $400 млн, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций, — сказал предприниматель.

Доля Мордашова в «Северстали» составляет 77%. Он подпал под западные санкции 28 февраля, то есть через четыре дня после начала специальной военной операции России на Украине. Почти сразу после этого компания перестала совершать поставки в Евросоюз.

Потеря западного рынка заметно отразилась на выручке «Северстали». Журналисты The Wall Street Journal в марте сообщили, что показатели компании обрушились на треть. Позднее Мордашов решил оспорить санкции, но при этом продукция все равно застряла на складах в ФРГ, Нидерландах и Польше.

Ранее стало известно, что правительство Италии намерено национализировать нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии, принадлежащий ЛУКОЙЛу. Окончательное решение о переходе предприятия в распоряжение итальянского Минфина примут на заседании правительства 1 декабря.

После национализации руководство завода сможет закупать сырую нефть у других государств.