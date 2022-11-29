Власти Италии примут решение о национализации завода ЛУКОЙЛа 1 декабря La Repubblica: 1 декабря власти Италии примут решение о национализации завода ЛУКОЙЛа ISAB

Фото: isab.lukoil.com

Правительство Италии намерено национализировать нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии, принадлежащий ЛУКОЙЛу, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники. Окончательное решение о переходе предприятия в распоряжение итальянского Минфина примут на заседании правительства в четверг, 1 декабря. После национализации руководство завода сможет закупать сырую нефть у других государств.



La Repubblica отмечает, что на ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии. При этом после 5 декабря, когда вступит в силу нефтяное эмбарго ЕС, НПЗ больше не сможет получать нефть из России. Таким образом, под угрозой увольнения окажутся более 10 тысяч рабочих. Между тем в сентябре власти страны заявили, что лучшим решением была бы продажа НПЗ иностранному инвестору.

Ранее стало известно, что в Италии изучают вопрос временной национализации завода в случае принятия санкций против российского энергетического сектора.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер ранее сообщил, что власти страны пока не национализировали доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа, а только перевели их под принудительное управление. По его словам, национализация долей для конфискации российского имущества и передача его на восстановление Украины возможны только после изменения конституции.