Власти Польши пока не национализировали доли «Газпрома» в EuRoPol GAZ

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Польши пока не национализировали доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа, а только перевели их под принудительное управление, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. По его словам, которые приводит ТАСС, национализация долей для конфискации российского имущества и передачи его на восстановление Украины возможно только после изменения конституции.

Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет возможности конфисковать российское имущество, — сказал Мюллер.

Он уточнил, что такой проект изменения основного закона есть в нижней палате парламента и будет вынесен на голосование, если оппозиция заявит, что такой проект будет принят положительно. Пока представители парламентских фракций об этом не заявляли.

Накануне польские власти решили изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ. Как передает издание Parket, данное решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда после того, как в ведомство поступил запрос от Агентства внутренней безопасности страны. Буда установил ​​временное принудительное управление в польском отделении ПАО «Газпром». Руководителем администрации назначен юрист, специализирующийся на топливно-газовых вопросах, Радослав Квасьницкий.