Миллиардер предрёк среднему и малому бизнесу исчезновение из-за карантина

https://static.news.ru/photo/eeddf460-75e0-11ea-b238-fa163e074e61_660.jpg Игорь Рыбаков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что средний, малый и микробизнес перестанут существовать из-за апрельских каникул, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, у предпринимателей нет таких средств, чтобы оплачивать своим сотрудникам такой длинный отдых. Потому работники, отправленные на самоизоляцию, могут считать себя уволенными.

Они просто не получают уведомительную про увольнение. Почему? Потому что у нас реагирование на кризис следующее: «Пожалуйста, никого не увольняйте, иначе пришлём прокуратуру!», — заявил бизнесмен в комментарии на своём YouTube-канале.

Эта ситуация вернёт Россию к уровню 2000 года. Только правительство может помочь, если выделит не менее 10 триллионов рублей помощи для сохранения рабочих мест.

NEWS.ru писал, что сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса потеряют так называемые зарплаты в конверте по итогам нерабочего апреля. Такое мнение высказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Эксперт заявил, что от двух до пяти миллионов человек работают в секторе малого и среднего предпринимательства без оформления трудовых отношений. Завьялов считает, что часть из них потеряет работу.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты. Угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии ещё не был пройден, считает президент.