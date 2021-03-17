Конкурент Alibaba стал крупнейшим онлайн-ретейлером Китая

https://static.news.ru/photo/0793b3ca-8740-11eb-a2e3-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/PinduoduoInc

Китайский онлайн-ретейлер Pinduoduo по числу активных покупателей в 2020 году впервые опередил лидера этой отрасли — компанию Alibaba. Pinduoduo отчитался о 788,4 млн активных покупателей за год, Alibaba — о 779 млн покупателей.

Выручка Pinduoduo выросла на 146%, до 26,55 млрд юаней ($4,08 млрд), благодаря сегменту онлайн-покупок, таким образом превысив все прогнозы аналитиков. Однако после публикации годового отчёта компании её акции упали на 5,8%, до $149,87 за штуку. Чем была вызвана такая негативная реакция, пока не известно, сообщает РБК.

Pinduoduo была основана в 2015 году Колином Чжэном Хуаном. Компания занимается онлайн-торговлей продуктами, одеждой, обувью, товарами для ухода за детьми, техникой, мебелью, косметикой. Кроме того, Pinduoduo даёт покупателям возможность получать большие скидки при совместных покупках с друзьями. Именно с этим аналитики связывают успех компании в период пандемии, так как многие потребители в это время испытывали финансовые проблемы.

Как писал NEWS.ru, антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая. Наказание должно последовать по результатам расследования, начатого в конце 2020 года Главным государственным управлением КНР по контролю и регулированию рынка.

Компанию хотят оштрафовать в размере, превышающем $975 млн. Именно столько в 2015 году заплатила властям КНР компания Qualcomm, которую обвинили в недобросовестной конкуренции. Также от Alibaba хотят потребовать отказаться от практики «выбирай одно из двух». Речь идёт о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором которых является Alibaba.