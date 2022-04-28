Холдинг «Коломенский» купит российское подразделение Fazer

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ФАС согласовала булочно-кондитерскому холдингу «Коломенский» покупку российского подразделения финской компании Fazer, передаёт РИА Новости. По мнению ведомства, это не приведёт к ограничению конкуренции на рынке.

По мнению службы, заключение сделки не приведёт к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий, — говорится в сообщении ФАС.

В начале марта Финский производитель продуктов питания Fazer объявил, что останавливает деятельность в России. В компании отметили, что ищут покупателей предприятия.

Известно, что Fazer развивалась в хлебопекарном бизнесе в Москве и Санкт-Петербурге. На его предприятиях трудились 2300 человек. В 2021 году оборот компании в России составил порядка 157 млн евро, что составляет 13% от совокупного оборота группы Fazer.