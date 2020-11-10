Агрокомплекс «Грибная радуга», являющийся одним из лидеров среди производителей шампиньонов в России, объявил результаты операционной деятельности за 9 месяцев 2020 года. Компания, штаб-квартира которой базируется в Курской области, смогла увеличить свою долю на грибном рынке, продемонстрировав при этом увеличение основных производственных показателей. О том, как в условиях кризиса можно показывать устойчивые финансовые результаты, в материале NEWS.ru.

Выручка компании с начала года превысила 1,88 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2019-м году, а за III квартал эти показатели были равны 700 млн рублей. Такие цифры связаны с положительной динамикой роста потребления шампиньонов в России, а также со снижением рыночных цен на реализуемую в магазинах продукцию.

С января по сентябрь объём продаж готового сырья «Грибной радуги» вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 13,34 тысячи тонн шампиньонов. А если посмотреть на III квартал, то, согласно данным компании, ей удалось реализовать более 5 тысяч тонн грибов. Это на 25% выше прошлогодних объёмов.

Средняя зарплата на предприятии Удодова увеличилась более чем на 10% gribnaya-raduga.ru

Значительная часть инвестиций компании была направлена на строительство новых производственных мощностей и закупку оборудования. Благодаря этому число работников предприятия возросло на 9% — с 961 до 1150 человек, средняя заработная плата также увеличилась и теперь составляет 44 тысячи рублей (+10%).

Несмотря на пандемию и снижение покупательской активности населения, удалось снизить цены на готовую продукцию на 16% по сравнению с прошлым годом, что в условиях кризиса является немаловажным для россиян.

Кроме того, согласно отчёту, налоговые отчисления в бюджет возросли на 77,6%, вплотную приблизившись к отметке 200 млн.

Показатели предприятия растут, несмотря на волатильность товарно-сырьевых рынков и мировой экономики в целом, — заявил совладелец компании Олег Логвинов.

Компания Александра Удодова производит собственный компост и не зависит от импортных поставок gribnaya-raduga.ru

Агрокомплекс «Грибная радуга» был построен бизнесменами Александром Удодовым и Олегом Логвиновым в 2016 году. В 2017-м состоялся запуск производства, и уже в 2018-м по объёмам готовой продукции предприятие опередило остальных производителей грибов и смогло занять примерно 20% рынка. Предприятие создавалось как производство полного цикла, все необходимые для выращивания шампиньонов компоненты компания производит сама.

Влияние COVID-19

К сожалению, распространение коронавируса отразилось практически на всех отраслях сельского хозяйства страны. Ужесточились санитарные нормы, пандемия нарушила многие производственные и логистические процессы. Согласно данным Росстата, в среднем цены на сельхозпродукцию стали больше на 4,2%. При этом сельское хозяйство не включено в список отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер, введённых в карантин. Кроме того, сам прогноз по производству сельхозпродукции на текущий год был значительно понижен со стороны Минсельхоза.

И кризис сыграл на руку тем производителям, чьё производство не зависит от импорта сырья и материалов. Как раз к таким компаниям и относится производство агрохолдинга «Грибная радуга», который не прекращал работу во время пандемии. Вместе с тем в отрасли по выращиванию шампиньонов наблюдались проблемы. Так, некоторые тепличные комбинаты, довольно сильно пострадали из-за распространения коронавируса. Например, на время карантина закрывалось предприятие по производству вешенок и шиитаке «Грибзавод» (Московская область), свернулся проект в Воронежской области, где агрокомбинат «Здоровое питание» так и не начал строить комплекс по производству грибов.

Грибная компания Александра Удодова выросла по итогам 9 месяцев 2020 года gribnaya-raduga.ru

В настоящее время эксперты отмечают, что объём производства грибов в РФ уверенно растёт. Несмотря на то, что возникновение новых производств «сбило» рыночную цену на продукцию, здесь есть и потребительские плюсы — грибы стали доступнее для населения.

Общий объём выращенных шампиньонов по итогам года прогнозируется на уровне 122 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом рост будет в 1,8 раз (72 тысячи тонн в 2019-м). И это, как отмечают эксперты, далеко не предел. Однако даже такие показатели пока не позволяют России догнать Европу по уровню годового потребления шампиньонов. Для сравнения: в России эта цифра составляет 833 грамма, в том время как в странах ЕС — 3,5 кг.

В ближайших планах агрокомплекса «Грибная радуга» Александра Удодова — довести ежегодное производство шампиньонов до 30 тысяч тонн. По оценкам специалистов, это станет возможным благодаря запуску четвёртой линии производства, а также сохранению политики по независимости от импортного сырья и материалов.

Бизнес-проекты Александра Удодова в других отраслях

Кроме тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов бизнесмен Александр Удодов владеет бальнеолечебным курортом «Термы» в предгорьях Кавказа, который считается крупнейшим частным проектом в этом сегменте оздоровительного туризма за последние годы.

Также бизнесмен является владельцем торговых центров в Москве и Подмосковье, инвестирует в строительство доступных жилых комплексов. В немецкой аэрогавани Франкфурт Хан доминирующие позиции в наземной обработке авиагрузов занимает предприятие VG Cargo GmbH, которое принадлежит Александру Удодову.