Forbes назвал самые прибыльные компании России

Журнал Forbes на основе отчётности российских компаний по итогам 2020 года составил рейтинг самых прибыльных из них. На первое место вышел «Сургутнефтегаз», сместив с этой позиции «Газпром», возглавивший рейтинг по итогам 2019 года.
Самую большую прибыль в прошлом году заработал «Сургутнефтегаз» — 743 млрд рублей. Однако она в основном сформирована за счет переоценки: без ее учета прибыль компании упала до 165 млрд рублей с 393 млрд рублей годом ранее, — сообщает издание.
На втором месте рейтинга — «Норильский никель» (263,8 млрд рублей), на третьем — «Роснефть» (181 млрд рублей), на четвёртом — «Атомэнергопром» (169,1 млрд рублей), на пятом — «Газпром» (162,4 млрд рублей).
В десятку самых прибыльных российских компаний также вошли «Транснефть» (132,4 млрд рублей), «Полюс» (122,6 млрд рублей), «Газпром нефть» (120,6 млрд рублей), «Татнефть» (102,6 млрд рублей) и «Металлоинвест» (98,8 млрд рублей).
Помимо ресурсодобывающих компаний, нефтегазовой и металлургической промышленности свои прибыли в пандемийный год увеличили МТС (62,1 млрд рублей), «Магнит» (33 млрд рублей), X5 Retail Group (28,3 млрд рублей) и «МегаФон» (26,8 млрд рублей).
Ранее председатель совета директоров ПАО «Северсталь» миллиардер Алексей Мордашов назвал жадность бизнеса двигателем прогресса. Об этом он заявил на ПМЭФ-2021. Он пояснил, что речь идёт о понимании жадности как желания иметь больше. В таком случае, по его мнению, обвинять людей, которые действуют в сторону увеличения прибыли в рамках закона, странно.
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