Forbes назвал самые прибыльные компании России

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

«Почта России» планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом «Почтовая марка». Под новым брендом компания хочет продавать мясо, молоко, творог, сыры, безалкогольные напитки и пиво. Кроме того, в перечне есть и совсем неочевидные товары: «молоко скисшее», «личинки муравьёв съедобные» и «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспатента.

Заявку на использование нового товарного знака «Почтовая марка» оператор подал в Роспатент в середине апреля, с мая идёт экспертиза регистрируемого изображения, — говорится в материалах ведомства. Логотип «Почты России» представляет...