Эксперт: ресторанам нужны креативные идеи, чтобы пережить пандемию

https://static.news.ru/photo/148a50ae-0610-11eb-b54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из сильнейших кризисов из-за пандемии коронавируса ударил по ресторанному бизнесу во многих странах, и владельцам заведений необходимо адоптироваться под новые реалии и изобретать креативные подходы к клиентам, чтобы выжить, считает сооснователь кулинарно-туристического проекта Gastroband, повар и ресторанный критик Василий Корольков.

Сейчас тебе нужно быть очень гибким, адаптироваться к новым условиям на рынке, придумывать новые решения, новые предложения, которые понравились бы клиентам. Делать что-то инновационное, чтобы донести до людей сигнал о том, что вы по-прежнему работаете, по-прежнему в обойме, постоянно делаете для них что-то новое: продукты, сервисы, — сказал он в интервью РИА Новости, рассуждая о ситуации на примере ресторанов в Великобритании.

При этом он отметил, что любые новые идеи и нововведения требуют от бизнеса инвестиций, который в кризис как раз нет. И с этой точки зрения очень важна поддержка государства, считает Корольков.

Я считаю, что для поддержания отрасли, которая стала фактически частью культуры страны, необходима помощь властей: снизить налог на прибыль, снизить или перенести на год какие-то налоги, что дало бы возможность хотя бы как-то восстановиться, — говорит он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Гавайях власти штата выдадут всем официально безработным сертификаты на $500 для походов в рестораны. Эта мера должна помочь как местным жителям сэкономить деньги в условиях кризиса, так и местному бизнесу, страдающему от падения туристического потока в условиях пандемии.