Цукерберг потерял более $7 млрд после отказа компаний от рекламы в Facebook

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Компания Coca-Cola Company объявила, что не будет размещать рекламу во всех социальных сетях в течение месяца.

В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на...