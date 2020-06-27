Цукерберг потерял более $7 млрд после отказа компаний от рекламы в Facebook

Глава популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял $7,2 млрд после того, как некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в Facebook, Twitter и Instagram.
Среди прочих от рекламы в социальных сетях отказались Coca-Cola Company, компания North Face, крупнейший американский телекоммуникационный оператор Verizon Communications Inc, а также компания Unilever.
По данным агентства Bloomberg, после бойкота на рекламу со стороны Unilever акции Facebook
Марк Цукерберг стал беднее на $7,2 млрд после того, как несколько компаний забрали рекламу из сети Facebook Inc. Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index, падение цен на акции привело к тому, что рыночная стоимость Facebook сократилась на $56 млрд, — сообщили в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал, что Coca-Cola не будет размещать рекламу в социальных сетях в течение месяца. Такое решение компания приняла в связи с призывами правозащитников отказаться от рекламы в социальной сети Facebook, которая публикует контент с «ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием». Отмечается, что глава Facebook Марк Цукерберг пообещал изменить политику социальной сети в отношении такого контента.
Добавьте наши новости в избранные источники