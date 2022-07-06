Банк России одобрил первый российский товарный индекс

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Банк России одобрил первый российский товарный индекс, которым стал биржевой индекс на пшеницу, сообщается на сайте регулятора. Для участников рынка индекс является ориентиром для решения бизнес-задач, хеджирования ценовых рисков и регулирования товарных рынков.

Пилотным ценовым показателем стал биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает АО «Национальная товарная биржа». Он отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск, — отмечается в сообщении.

В ЦБ уточнили, что провели оценку качества формирования индекса совместно с Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой и Минфином. Банк России участвует в создании системы национальных индексов на основе рыночной стоимости товаров, которые в дальнейшем смогут заменить зарубежные ценовые показатели.

Ранее ФАС предложила полностью запретить внутри РФ заключение договоров с привязкой их к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект был вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что такая мера допустима лишь как временная, тогда как закрепление этих правил на постоянной основе ведёт к потере перспектив и планов развития бизнеса.