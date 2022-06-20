Azur Air существенно сократит число рейсов из-за нехватки запчастей Авиакомпания Azur Air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов для экономии запчастей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания Azur Air приостановит полеты 10 из 22 самолетов из-за перебоев с поставками авиазапчастей, связанных с антироссийскими санкциями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо гендиректора компании Евгения Королева, адресованное сотрудникам. Сообщается, что в летнем расписании перевозчик планирует задействовать 12 воздушных судов Boeing 767 и 757. Королев также объяснил, что отмена полетов в Сочи связана именно с нехваткой деталей.

Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей, — говорится в письме.

По данным источника издания, близкого к руководству компании, всего в ее парке числятся 22 борта: 10 Boeing 767, 10 Boeing 757 и по одному 777 и 737. В обращении к сотрудникам Королев заявил, что состояние Azur Air является устойчивым, однако предупредил о возможных сокращениях штата. При этом он заверил, что будет сделано все возможное для сохранения команды в полном объеме.

17 июня вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что часть зарубежного авиафлота, возможно, придется разобрать. По его словам, к таким мерам прибегнут при деградации отечественного авиапарка.

22 мая агентство Bloomberg сообщило, что российская компания «Аэрофлот» начнет разбирать свои лайнеры на запчасти из-за их дефицита, чтобы поддерживать парк самолетов в работоспособном состоянии. По прогнозам экспертов из компании IBA, это может произойти уже через три месяца.