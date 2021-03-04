Аналитики назвали самые популярные услуги в преддверии 8 Марта

https://static.news.ru/photo/9e122ea2-7cdd-11eb-81ec-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Специалисты сайта бесплатных объявлений проанализировали предложения и услуги, пользующиеся наибольшим спросом в преддверии 8 Марта. Оказалось, что чаще всего в предпраздничные дни заказывают произведения художников, гравировщиков, а также обучающие курсы и мастер-классы.

Спрос на услуги гравировки, с помощью которой мужчины надеются порадовать своих дам уникальными и романтичными подарками, вырос на 38% по сравнению с прошлогодним показателем. Гравировка занимает около четверти всех запросов услуг ювелиров. Самыми популярными её видами в 2021 году стали лазерная гравировка, гравировка по металлу и по дереву, — сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование.

Нарисовать портрет на заказ сейчас предлагают более 11 тысяч художников-портретистов, спрос на их услуги вырос за предпраздничную неделю на 2% по сравнению с последней неделей февраля. На 26% популярнее, чем в прошлом году, стали услуги по организации праздничных шоу, особенно фаер-шоу и бармен-шоу.

Значительно вырос также спрос на обучающие курсы и мастер-классы. Наибольшей популярностью пользуются спортивные и танцевальные курсы — они стали на 65% популярнее, чем в прошлом году, а количество таких предложений выросло на 52%. Также популярными этой весной стали курсы массажа и маникюра.

Кроме того, в последние недели перед праздником на 37% увеличились запросы на доставку готовой еды и продуктов. Спрос на услуги курьеров вырос на 33%. Особенно в этом сегменте популярна доставка цветов и шариков.

Как писал NEWS.ru, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату всем сотрудницам в качестве подарка на 8 Марта. Причём это касается работодателя любой формы собственности. Сурайкин подчеркнул, что при одобрении инициативы Россия станет первой в мире страной, где в международный праздник женщины получат от государства подобные меры соцподдержки. Политик уверен, что подобную меру можно проработать и в отношении мужчин к 23 Февраля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские мужчины в преддверии Всемирного женского дня очень недовольны из-за «кусачих» цен на букеты цветов. Она пояснила, что российские цветоводы находятся в неравных условиях с иностранными. Дело в том, что какое-то время НДС для отечественных цветоводов составлял 10%, но потом его увеличили до 20%. А вот для иностранных поставщиков в России действуют льготные условия.