АЛРОСА сменит гендиректора АЛРОСА рассмотрит кандидатуру Мариничева на должность гендиректора

Фото: АЛРОСА

Сотрудники на предприятии АЛРОСА

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА рассматривает кандидатуру Павла Маринычева на должность генерального директора — председателя правления, сообщается на сайте АЛРОСА. Перестановки связаны с планируемым уходом Сергея Иванова с руководящей должности, которую он занимал с 2017 года.

По информации РБК, решение о назначении Маринычева будет вынесено в ближайшее время. Иванов останется в наблюдательном совете и продолжит консультировать акционеров и менеджеров компании.

Мариничев с 2016 года возглавляет дочернюю компанию АЛРОСА — «Алмазы Анабара».

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) могут ввести санкции в отношении алмазов весом 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией «АЛРОСА». Новые ограничения могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая.

Кроме того, Министерство финансов разрабатывает новый проект регулирования, который позволит осуществлять внеплановые проверки ювелирных компаний. Механизм будет работать в случае конфискации их товаров во время оперативных мероприятий.