https://static.news.ru/photo/58fbf264-9501-11e9-ab23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг утверждение властей США о том, что американский беспилотник был якобы сбит в международном воздушном пространстве.

Министр опубликовал в Twitter карту с изображением маршрута дрона, на которой указаны координаты аппарата в момент подачи иранскими военными предупредительных сигналов и нанесения удара по нему.

По словам Зарифа, эти данные не оставляют сомнений в том, где именно находился беспилотник, когда был сбит. Он также добавил, что обломки дрона были найдены в территориальных водах Исламской Республики.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (2559'43"N 5702'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) 20 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Тегеран пригрозил продолжать сбивать американские беспилотники, если Вашингтон и далее будет демонстрировать свою агрессию и пренебрежение нормами международного права.