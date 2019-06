Министр опубликовал в Twitter карту с изображением маршрута дрона, на которой указаны координаты аппарата в момент подачи иранскими военными предупредительных сигналов и нанесения удара по нему.

По словам Зарифа, эти данные не оставляют сомнений в том, где именно находился беспилотник, когда был сбит. Он также добавил, что обломки дрона были найдены в территориальных водах Исламской Республики.