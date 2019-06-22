Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг утверждение властей США о том, что американский беспилотник был якобы сбит в международном воздушном пространстве.
Министр опубликовал в Twitter карту с изображением маршрута дрона, на которой указаны координаты аппарата в момент подачи иранскими военными предупредительных сигналов и нанесения удара по нему.
По словам Зарифа, эти данные не оставляют сомнений в том, где именно находился беспилотник, когда был сбит. Он также добавил, что обломки дрона были найдены в территориальных водах Исламской Республики.
At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (2559'43"N 5702'25"E) near Kouh-e Mobarak.