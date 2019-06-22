Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг утверждение властей США о том, что американский беспилотник был якобы сбит в международном воздушном пространстве.

Министр опубликовал в Twitter карту с изображением маршрута дрона, на которой указаны координаты аппарата в момент подачи иранскими военными предупредительных сигналов и нанесения удара по нему.

По словам Зарифа, эти данные не оставляют сомнений в том, где именно находился беспилотник, когда был сбит. Он также добавил, что обломки дрона были найдены в территориальных водах Исламской Республики.

Ранее News.ru писал, что Тегеран пригрозил продолжать сбивать американские беспилотники, если Вашингтон и далее будет демонстрировать свою агрессию и пренебрежение нормами международного права.

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