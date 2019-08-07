https://static.news.ru/photo/21a59bc6-93c6-11e9-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: synchropics / CHROMORANGE

Минздрав Киргизии сообщил, что количество пострадавших в столкновениях у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 43 человек.

Пострадавших доставили в больницы Бишкека и Чуйскую областную объединённую больницу, говорится на сайте ведомства.

По последним данным, в Кой-Таше не прекращается противостояние спецназа и сторонников экс-президента Киргизии. Резиденция охвачена огнём. Горят постройки рядом с домом самого Атамбаева. На территории резиденции, напротив штаба сторонников Атамбаева, слышна стрельба из автоматов и одиночные выстрелы. Видео публикуют очевидцы и сторонники экс-президента, писал News.ru.