В селе Кой-Таш не прекращается противостояние спецназа и сторонников экс-президента Киргизии. Резиденция Алмазбека Атамбаева охвачена огнём. Горят постройки рядом с домом самого Атамбаева.
На территории резиденции, напротив штаба сторонников Атамбаева, слышна стрельба из автоматов и одиночные выстрелы. Видео публикуют очевидцы и сторонники экс-президента.
Ранее жители села Кой-Таш, где живёт экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, прорвались сквозь оцепление сотрудников силовых структур, перекрывших проезд к дому бывшего лидера страны. Собравшиеся срубили деревья возле здания и сложили их перед воротами. Машины полицейских забрасывают камнями.
К дому экс-президента двигаются ещё более 100 человек, вооружённых палками. Сам Алмазбек Атамбаев уже задержан. Сотрудники силовых структур увезли его в неизвестном направлении. Все правоохранительные ведомства в стране переведены на усиленный вариант несения службы, писал News.ru.