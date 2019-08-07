Жители села Кой-Таш, где живет экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, прорываются сквозь оцепление сотрудников силовых структур, перекрывшее проезд к дому бывшего лидера страны.
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Сам Алмазбек Атамбаев уже задержан. Сотрудники силовых структур увезли его в неизвестном направлении. Все правоохранительные ведомства в стране переведены на усиленный вариант несения службы.
Ранее News.ru писал о том, что во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева были ранены десять человек.