Переоценка ценностей: тест-драйв обновленной Skoda Kodiaq После февраля популярный чешский кроссовер сильно подорожал. Разбираемся, стоит ли обновлённый Kodiaq тех денег, которые за него просят дилеры.

Skoda Kodiaq / Фото Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Volkswagen вместе с дочерним брендом Skoda одним из первых объявил о приостановке деятельности в России вскоре после обострения ситуации на Украине. Локальное производство встало. Но предложения автосалонов не исчезли единомоментно: тот же популярный кроссовер Skoda Kodiaq и сейчас можно без проблем найти у дилеров, только цена кусается. За полгода цена хорошо укомплектованной версии поднялась с 2,9 млн до 4,5 млн рублей. Стоит ли обновлённый Kodiaq таких денег или же в пределах обозначенной суммы можно найти более интересные предложения?

Kodiaq продаётся в России с 2017 года, а в самом конце 2021-го был анонсирован рестайлинг, призванный подогреть интерес к модели. Практически все автомобили, продававшиеся в России, были произведены на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, за исключением самых дорогих модификаций, которые поставлялись из Чехии. Спрос на автомобиль был отличный: по данным «Автостата», в среднем ежемесячно соотечественники приобретали около тысячи новых Kodiaq. В марте 2022 в России реализовали всего 543 таких кроссовера.

Что нового

Обновлённые версии Kodiaq для России начали сходить с конвейера в декабре 2021 года. Изменений в машине, на самом деле, не так уж много, и все касаются исключительно оформления. Снаружи — новые фары, более сложная по форме решётка радиатора и облицовка бампера, сзади — иная, более прихотливая форма фонарей и габаритных огней. Нельзя сказать, что машина стала выглядеть лучше или хуже, просто теперь лучше заметно, кто когда (и за какие деньги) купил чешский кроссовер.

Skoda Kodiaq Евгений Липовицкий/NEWS.ru

В салоне преобразований и того меньше: двухспицевый руль от актуальной «Октавии» начали ставить ещё в первой половине прошлого года. Чтобы заметить, что обновили, придётся ознакомиться с пресс-релизом, но и тут список будет кратким: другие фактуры и цвета декоративных панелей да имитация прострочки на верхней части передней панели. Впрочем, трудно назвать это недостатком: Kodiaq, как и большинство представителей необъятного семейства VW, можно смело назвать эталоном в плане эргономики и подбора материалов отделки. В тестовом автомобиле кресла обшиты кожей и искусственной замшей, оборудованы электрорегулировками и памятью, правда, нет вентиляции, которая присутствует даже в средних комплектациях Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Эталон

Ещё лет 10 назад двигатели объёмом два литра считались малолитражными. Мировые тенденции к даунсайзингу привели к тому, что в гамме самого крупного кроссовера Skoda бензиновому мотору 2,0 TSI отведена роль флагмана: самые популярные комплектации довольствуются турбированными 1,4 мощностью 150 л. с. В тестовом кроссовере мощность не рекордная — 180 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Коробка передач при такой силовой установке в России возможна только одна: семиступенчатый преселективный «робот» DSG — последнего как огня ещё совсем недавно опасались все покупатели подержанной техники концерна VW. Однако статистика показывает, что свежие итерации DSG последних 10 лет спокойно «пробегают» и 150, и даже 200 тысяч км, если их правильно обслуживать и менять масло хотя бы раз в 50 тыс. км — в этом плане они уже сравнялись с вариаторами и классическими «автоматами».

Skoda Kodiaq Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Главное преимущество DSG над остальными, в том числе аналогичными коробками передач, которые можно встретить, например, на Chery Tiggo 8 Pro Max, дизельном Kia Sorento 2,2 CRDi, Haval F7, немецкий агрегат работает быстро, мягко, без толчков и без задержек, умеет ощутимо экономить топливо. За две недели теста средний расход 95-го составил девять литров на 100 км, что очень достойно для бензинового мотора в городском режиме. Аналогичный по типу топлива Sorento 2,5 MPi, оснащённый, кстати, классическим шестиступенчатым гидротрансформатором, легко сжигает 13 литров в городском цикле.

При скромном расходе топлива мощности в 180 л. с. хватает для большинства манёвров как в городе, так и на трассе. Да, более серьёзная форсировка не помешала бы: этот же двигатель в VW Passat Alltrack, например, «прошит» на 220 л. с.. Но паспортные данные доказывают: Kodiaq тихоходом не назовешь. Разгон 0–100 км/ч занимает 8,5 секунды, максимальная скорость — 202 км/ч.

Один из козырей Kodiaq — мягкая подвеска. Пожалуй, одна из самых комфортных настроек в классе, если рассматривать в основном городской темп. На просёлочной дороге энергоёмкости, особенно на передке, может не хватить: на плохом покрытии с ростом скорости амортизаторы не успевают отрабатывать колебания, появляются пробои. Если необходимо много ездить вне асфальта, лучше присмотреться к Mitsubishi Outlander.

Недостатки

Одна из приятных функций, появившихся с рестайлингом — беспроводное соединение медиацентра со смартфонами Apple. По идее удобнее всего положить смартфон в отсек с индукционной зарядкой внизу передней панели и наслаждаться работой Carplay без проводов. Но это получается не всегда. Во-первых, смартфон от зарядной площадки сильно греется и заряжается невероятно медленно — на 5–8% в час. Возникает законное желание подключить зарядный кабель. И здесь ещё одна особенность: во всех Skoda с 2021 года ставят исключительно разъёмы USB Type C. То есть большинству придётся искать переходник на обычный USB. Но и правильный шнур не избавляет от нестыковок.

Skoda Kodiaq Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Если сесть в машину и сразу подключить смартфон «шнурком», медиасистема подвисает. Не может выбрать, как ей подключить Carplay — по проводу или без него. Выход — не вставлять штекер, пока система не загрузится.

Во время движения медиацентр постоянно сам регулирует громкость для озвучки уведомлений. Даже если все уведомления выключить и в телефоне, и через сенсорный экран. И это полбеды: во время таких приглушений система часто не может вернуться в обычный режим и даже ручные регулировки сенсорами у экрана или реостатом на руле не помогают. Спасает только перезапуск автомобиля.

Трёхступенчатый подогрев руля слишком уж деликатен даже на максимальной мощности. Он просто не чувствуется уже через пять минут после включения.

Регулировка яркости всех экранов запрятана в меню медиацентра так, что найти её поможет только инструкция.

Вердикт

Skoda Kodiaq не зря ценится любителями кроссоверов. Его вполне можно назвать эталоном: динамичный, мягкий в городе, экономичный, не без претензии на эстетику. Но цены на него, в силу обстоятельств, явно завышены, причём как в салонах, так и на вторичном рынке: машину с пробегом до 50 тыс. км с мотором 2,0 TSI дешевле трёх миллионов не найти. Есть модификация с двигателем 1,4 TSI в 150 л. с., и она тоже обеспечивает вполне приемлемые динамические показатели. Новые Kodiaq с таким мотором пока имеются в наличии по 3,8–4 млн. Подержанные — от 2,1 до 3 млн рублей. Но всё же для семиместного кроссовера столь скромный рабочий объём не лучший вариант. Оптимальным представляется двухлитровый дизельный мотор: он сочетает хорошую тягу и образцовую экономичность. Но предложений таких кроссоверов крайне мало, цены доходят до 4,8 млн — это уже откровенный перебор.

Конкуренты

Mitsubishi Outlander — от 2,8 млн до 3,7 млн рублей — проверенный годами аппарат с непробиваемой подвеской, надёжными моторами и фирменной системой полного привода S-AWC. Семиместный салон есть в списке опций.

Kia Sorento — от 3 млн до 5 млн — апофеоз корейских технологий. Нарядный кроссовер с большим количеством приятных опций. Есть дизельная модификация. Но, в силу популярности, фактические цены у дилеров слишком завышены.

Chery Tiggo 8 Pro Max — 3,5 млн рублей — новейшая модификация успешного китайского кроссовера получила, наконец-то, полный привод. Исчерпывающий пакет опций. Самое ценное — продавцы Chery отличаются завидной адекватностью и, как правило, сильно не «накручивают» цены. Кроме того, дилерская сеть Chery в ближайшие несколько лет будет бурно развиваться — с обслуживанием проблем больше не намечается.