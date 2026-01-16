Автоэксперт назвал самый эффективный способ снизить расход топлива

Лучшим способом снизить расход бензина при дальних поездках между городами является выбор оптимальной скорости движения, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Вадим Гагарин. По его словам, для этого нужно учитывать характеристики автомобиля: в первую очередь мощность двигателя и высоту кузова автомобиля.

Чем выше машина, тем хуже у нее аэродинамика. И, следовательно, тем больше будет расход топлива на высоких скоростях. Производители говорят, что самый экономичный режим на трассе — это 90 км/ч. Но если вы едете по платной магистрали с разрешенной скоростью 130 км/ч, то будет странно тащиться 90 км/ч. Лучше 110–130 км/ч, но не больше. Часто бывает, что разница в расходе при поездке на скорости 140 и 120 км/ч будет 20–25%, — рассказал Гагарин.

По словам эксперта, некоторые водители носятся по платным трассам на больших внедорожниках со скоростью 180–200 км/ч, а потом стоят по полчаса на заправках, потому что в автомобилях маленькие топливные баки, и им не хватает запаса доехать до места.

