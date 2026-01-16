Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:14

Автоэксперт назвал самый эффективный способ снизить расход топлива

Автоэксперт Гагарин: низкая скорость на трассе поможет сэкономить топливо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лучшим способом снизить расход бензина при дальних поездках между городами является выбор оптимальной скорости движения, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Вадим Гагарин. По его словам, для этого нужно учитывать характеристики автомобиля: в первую очередь мощность двигателя и высоту кузова автомобиля.

Чем выше машина, тем хуже у нее аэродинамика. И, следовательно, тем больше будет расход топлива на высоких скоростях. Производители говорят, что самый экономичный режим на трассе — это 90 км/ч. Но если вы едете по платной магистрали с разрешенной скоростью 130 км/ч, то будет странно тащиться 90 км/ч. Лучше 110–130 км/ч, но не больше. Часто бывает, что разница в расходе при поездке на скорости 140 и 120 км/ч будет 20–25%, — рассказал Гагарин.

По словам эксперта, некоторые водители носятся по платным трассам на больших внедорожниках со скоростью 180–200 км/ч, а потом стоят по полчаса на заправках, потому что в автомобилях маленькие топливные баки, и им не хватает запаса доехать до места.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что перед тем как завести машину в морозные дни, следует включить в ней ряд электроприборов, например фары. По его словам, благодаря этому мощность тока равномерно распределится, что снизит нагрузку на аккумулятор.

автомобили
водители
советы
дороги
бензин
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»
Пули в колесах заставили водителя Porsche подчиниться ДПС
«Тысячи мегаватт генерации»: Шмыгаль признал плачевное положение Украины
«Уставший и замученный»: экс-адвокат Касаткина о его состоянии после тюрьмы
Популярная детская игра «легла» в России
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.