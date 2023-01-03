Американский раллийный гонщик Кен Блок скончался в результате аварии со снегоходом, сообщили участники гоночной команды Hoonigan Racing Division в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). На момент смерти ему было 55 лет. Детали аварии не раскрываются. Соратники Блока принесли соболезнования семье погибшего.
С нашим глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок скончался сегодня в результате аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И, самое главное, отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи в это время, пока они скорбят, — написали участники Hoonigan.
Кен Блок также был одним из основателей компании DC Shoes, которая специализируется на создании спортивной обуви. Впервые он принял участие в гонках лишь 15 лет назад, когда ему было 40 лет, в команде Vermont SportsCar. В 2010 году раллийная команда Monster World Rally объявила Блока своим гонщиком для нескольких этапов чемпионата мира по ралли.
В апреле 2022 года французский гонщик Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли во время ралли во французском Ардеше. Отмечается, что ДТП произошло из-за дождливой погоды. Экипаж попал в аварию и разбился насмерть на автомобиле Renault Clio 3 RS. После трагедии гонка была остановлена.