Устрой дестрой: как Шумахер бесится из-за Мазепина

Прошедший Гран-при Монако «Формулы-1» можно было бы особо не обсуждать — призовые места распределились как обычно. Ничего сверхъестественного в целом не произошло, но есть одно обстоятельство: Никита Мазепин впервые в «Королевских гонках» финишировал не последним. Это взорвало его партнёра по команде Мика Шумахера. Интересно, к чему приведёт конфликт интересов.

Никита Мазепин nikita_mazepin/instagram.com

Уже по традиции от Мазепина в Монако ждали феерию из аварий. И неожиданно в этот раз лавры забрал его немецкий коллега. Приятного для Шумахера мало, но главное — то, что случилось после. Неудачи на предыдущих этапах заставили Никиту провести несколько дней в Англии на встрече с командой. Как отметил сам автогонщик, им удалось найти новый подход. Неясно, как будет вести себя пилот на последующих соревнованиях, но точно на достигнутом не остановится.

А что, собственно, случилось?

Этот самый «новый подход» принёс Никите наконец-таки не последнее место в финальной гонке. Нарочно пропустив Шумахера вперёд на первом круге, Мазепин несколько следующих кругов ехал позади, передавал по рации своё коронное «Я могу ехать быстрее». И действительно — впервые за небольшую карьеру в «Формуле-1» российский пилот лучше контролировал температуру шин, благодаря чему допускал меньше ошибок на поворотах. Уж непонятно, сказался ли отчасти этот фактор на дальнейших действиях Шумахера, но результат на лицо: немец остался позади.

nikita_mazepin/instagram.com

На одном из кругов болид Шумахера дал сбой в работе силовой установки, что и позволило сыну российского миллиардера чуть ли не впервые обогнать напарника. Слабиной долго пользоваться не пришлось — Мик довольно быстро отыграть отставание почти в 30 секунд. Но в итоге-то всё равно остался позади. В какой-то момент немец даже поинтересовался по рации у руководства, не хочет ли команда поменять их с Мазепиным местами. Получив отрицательный ответ, он спросил, можно ли атаковать напарника.

Да в целом можно всё, был бы только смысл. В конкретной гонке смысла не нашлось. Не потому, что Никите решили дать почувствовать себя немного увереннее, а потому что болид Шумахера имел риск быть списанным. То есть Мик просто мог в итоге не финишировать вовсе.

И вот тут как раз речь пойдёт о психологической нестабильности немца. Мик ещё со времён «Формулы-2» не отличался спокойствием и хладнокровием. Практически в каждой гонке он выдавал на трассе то нечто супер-эмоциональное, то из ряда вон выходящее. Здесь происходит то же самое. Мик чувствовал себя просто ужасно, когда Мазепин его обогнал. Да, сам обгон был хорош — ничего не скажешь, но стоит ли игра свеч? Если внимательно посмотреть эпизод, то станет ясно, ещё чуть-чуть и Шумахер готов подставить своего же напарника под аварию.

Нестабильный немец

Ну и диалоги с командой по рации о многом говорят. Шумахер и так догнал Никиту ближе финишной черте, но ему этого было мало. И это хорошо, учитывая конкуренцию и борьбу даже внутри команды. Но даже после запрета атаковать партнёра он всё равно продолжал настаивать, объясняя предложение просто — господа, ну и так последними идём, терять нечего.

nikita_mazepin/instagram.com

И всё-таки Мик финишировал последним, к радости Никиты. Для немца этот момент стал очень личным, он рассчитывал, что всегда будет впереди россиянина. Возможно, так и должно быть в спорте: азарт, энергия и стремление побеждать. Но не ценой создания аварийных ситуаций своим соперникам, и тем более, партнёрам. И если Шумахер не утихомирит пыл, он рискует потерять доверие руководства и команды. А интерес со стороны других коллективов превратится в пыль. Никому не нужен неуправляемый спортсмен.

Что сейчас?

Сейчас оба сохраняют молчание. А «Хаас» и подавно. Команда в целом довольно редко выносит сор из избы. Да и зачем, учитывая личный интерес руководства посмотреть, кто лучше справится с давлением?

Интересно, конечно, как ребята поведут себя в Азербайджане. Сможет ли Никита удержать свою уверенность, о которой говорил по итогу гонки в Монте-Карло, и снова на шаг приблизиться к новому вызову? Или же Шумахер, запомнив обидное поражение, накажет напарника?