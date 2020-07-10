Автоспорт

Попавший в аварию Риккардо сможет принять участие в Гран-при Штирии

18:17, 10 июля 2020 11
Даниэль Рикардо Даниэль Рикардо Фото: Hoch Zwei/Pool/XPB/James Moy/Global Look Press

Австралийский пилот команды «Формулы-1» «Рено» Даниэль Рикардо избежал травм после аварии во второй серии свободных заездов на Гран-при Штирии и сможет продолжить участие в гонках, сообщает пресс-служба французской «конюшни».

В начале второй пятничной тренировки в Австрии Даниэль Риккардо попал в серьезную аварию. Австралиец не справился с управлением и врезался в отбойники. Риккардо, прихрамывая, покинул болид, после чего его отправили в медицинский центр. Позднее команда сообщила, что Даниэль не получил травм.

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Победитель преодолел 71 круг за 1 час 30 минут 55,739 секунды. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+2,700), третье место занял Ландо Норрис из «Макларена» (+5,491), писалNEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях