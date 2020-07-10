Попавший в аварию Риккардо сможет принять участие в Гран-при Штирии

https://static.news.ru/photo/e106fd6e-c2c0-11ea-9232-fa163e074e61_660.jpg Даниэль Рикардо Фото: Hoch Zwei/Pool/XPB/James Moy/Global Look Press

Австралийский пилот команды «Формулы-1» «Рено» Даниэль Рикардо избежал травм после аварии во второй серии свободных заездов на Гран-при Штирии и сможет продолжить участие в гонках, сообщает пресс-служба французской «конюшни».

В начале второй пятничной тренировки в Австрии Даниэль Риккардо попал в серьезную аварию. Австралиец не справился с управлением и врезался в отбойники. Риккардо, прихрамывая, покинул болид, после чего его отправили в медицинский центр. Позднее команда сообщила, что Даниэль не получил травм.

Here's Ricciardo's crash after losing the rear of the car in the penultimate corner. Into the wall with plenty of damage to the Renault. They'll have their work cut out for them #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Q20YRBx1hG — F1 Madness (@F1_Madness) July 10, 2020

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Победитель преодолел 71 круг за 1 час 30 минут 55,739 секунды. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+2,700), третье место занял Ландо Норрис из «Макларена» (+5,491), писалNEWS.ru.