Попавший в аварию Риккардо сможет принять участие в Гран-при Штирии

В начале второй пятничной тренировки в Австрии Даниэль Риккардо попал в серьезную аварию. Австралиец не справился с управлением и врезался в отбойники. Риккардо, прихрамывая, покинул болид, после чего его отправили в медицинский центр. Позднее команда сообщила, что Даниэль не получил травм.

Here's Ricciardo's crash after losing the rear of the car in the penultimate corner. Into the wall with plenty of damage to the Renault. They'll have their work cut out for them #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Q20YRBx1hG