https://static.news.ru/photo/7aaa7ea4-4e55-11ea-bacc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scuderia Ferrari/twitter.com

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.

Недовольство активистов связано с размещением на новом автомобиле фирменного знака Mission Winnow — бренда, созданного табачной компанией Philip Morris. В Codacons считают, что это является скрытой рекламой табака, сообщает GrandPX.news.

Мы начнём судебное разбирательство против «Феррари» и попросим конфисковать новый болид SF1000, который был представлен в Реджо-Эмилиа, — заявил президент Codacons Карло Ренци.

«Феррари» презентовала новый болид 11 февраля в муниципальном театре Ромоло Валли.

Thatâs a wrap



We hope you enjoyed today just as much as we did #essereFerrari pic.twitter.com/90iNLLk2gk — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020

Ранее итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» продлила контракт с пилотом из Монако Шарлем Леклером до конца 2024 года, писал NEWS.ru.