Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
Недовольство активистов связано с размещением на новом автомобиле фирменного знака Mission Winnow — бренда, созданного табачной компанией Philip Morris. В Codacons считают, что это является скрытой рекламой табака, сообщает GrandPX.news.
Мы начнём судебное разбирательство против «Феррари» и попросим конфисковать новый болид SF1000, который был представлен в Реджо-Эмилиа, — заявил президент Codacons Карло Ренци.
«Феррари» презентовала новый болид 11 февраля в муниципальном театре Ромоло Валли.