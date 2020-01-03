https://static.news.ru/photo/84ddab32-2e78-11ea-8e41-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер Фото: mirafoto/imageBROKER.com/Global Look Press

Семикратный чемпион мира, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер отметил 51-й день рождения. В связи с этим 3 января великого спортсмена, который пытается восстановиться после травмы, поздравили представители «Формулы-1».

Свой пост опубликовала пресс-служба «Формулы-1». В Instagram она разместила серию фотографий гонщика из каждого его чемпионского сезона. Два титула Шумахер выиграл, представляя Benetton, ещё пять — в форме Ferrari.

Последняя команда в двух сообщения в Twitter напомнила о его победах на трассах, заметив, что статистика у Шумахера — лучшая в мире.

С Днём рождения, Майкл. Мы все с тобой, — также говорится в сообщении Ferrari.

Команда Mercedes также посвятила гонщику два сообщения в Twitter с наилучшими пожеланиями.

Счастливого дня рождения Шумахеру пожелала и команда Williams, разместившая в Twitter фото Михаэля с братом Ральфом.

Wishing the seven-time champ a Happy 51st Birthday #KeepFightingMichael pic.twitter.com/iGt9oMdDht — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 3 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга Шумахера Коринна обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием гонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике. Супруга спортсмена обратила внимание на фанатов Шумахера, которые создали движение KeepFighting для напоминания миру о достижениях автогонщика, которые помогают «сохранять надежду».