Семикратный чемпион мира, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер отметил 51-й день рождения. В связи с этим 3 января великого спортсмена, который пытается восстановиться после травмы, поздравили представители «Формулы-1».
Свой пост опубликовала пресс-служба «Формулы-1». В Instagram она разместила серию фотографий гонщика из каждого его чемпионского сезона. Два титула Шумахер выиграл, представляя Benetton, ещё пять — в форме Ferrari.
Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга Шумахера Коринна обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием гонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике. Супруга спортсмена обратила внимание на фанатов Шумахера, которые создали движение KeepFighting для напоминания миру о достижениях автогонщика, которые помогают «сохранять надежду».