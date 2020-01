Свой пост опубликовала пресс-служба «Формулы-1». В Instagram она разместила серию фотографий гонщика из каждого его чемпионского сезона. Два титула Шумахер выиграл, представляя Benetton, ещё пять — в форме Ferrari.

Последняя команда в двух сообщения в Twitter напомнила о его победах на трассах, заметив, что статистика у Шумахера — лучшая в мире.

The stats speak for themselves... Simply the best ever #essereFerrari #KeepFightingMichael pic.twitter.com/aVDe7dgtJB

Команда Mercedes также посвятила гонщику два сообщения в Twitter с наилучшими пожеланиями.